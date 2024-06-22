بعد إصابة مستوطن.. الاحتلال يفرض طوقًا عسكريًا على مدينة قلقيلية بالضفة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، فرض طوق عسكري كامل على قلقيلية في الضفة الغربية بعد عملية إطلاق النار التي استهدفت إسرائيليا بالمدينة.

وفي وقت سابق من اليوم، قُتل مستوطن إسرائيلي، في عملية إطلاق نار بمدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.

وقال شهود عيان، إن مركبة تحمل لوحات تسجيل إسرائيلية تعرضت لإطلاق نار خلال دخولها إلى مدينة قلقيلية، وقد وثقت كاميرات هواتف المواطنين إصابة الإسرائيلي في الرأس وبجراح خطيرة، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا).

وقد عملت طواقم الإسعاف الفلسطينية على نقله الى أحد مستشفيات المدينة ليعلن عن وفاته متأثرًا بجراحه الحرجة.

وعقب ذلك اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المدينة برفقتها مركبة إسعاف لمعاينة مكان الحادث، فيما كانت النيران تشتعل في مركبة الإسرائيلي القتيل، وفق رواية صفا.

وتأتي هذه العملية بعد يوم واحد فقط على اغتيال قوات الاحتلال الخاصة مقاومين اثنين في منطقة السوق في مدينة قلقيلية واحتجاز جثمانيهما، بحسب صفا