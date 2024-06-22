امتحان العربي للثانوية العامة.. رئيس مجمع اللغة يكشف لمصراوي مفاجآت عن سؤال "تتلظى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

قال الدكتور عبدالحميد مدكور رئيس مجمع اللغة العربية، إن المجمع عقد مؤتمرًا وحذرنا فيه من وضع سؤالًا في امتحانات الثانوية العامة ملغزًا وأوضحنا أن هذه الأمر منهج خاطئ ويأتي بنتيجة عكسية.

جاء ذلك على خلفية السؤال الذي أثار حالة من الجدل في امتحان مادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي، بسبب غموضه وصعوبته، حيث يقول نص السؤال: أي من الكلمات التالية تعبر عن معنى عبارة "تتلظى الصدور لنعمتك".. في الفقرة الأولى؟ (تتطلع- تتأسى - تحقد - تتحسر).

وأوضح رئيس مجمع اللغة العربية، في تصريحات لمصراوي، أن واضعي امتحانات وزارة التربية والتعليم ماهرين في صناعة الأحجبة والألغاز والغموض، ولا يجب أن يعامل الطالب بمثل هذه الطريقة التي تنفره من اللغة العربية ومن كل ما يتعلق بها.

وأضاف مدكور: لقد ذكر الله سبحانه وتعالى في آية يقول نصها، "فأنذرتكم نارا تلظى"، وهنا لفظ التلظي بمعنى تشتعل أو تحترق، ومعنى الكلمة مضاد تماما ومناقض لكل المفردات التي وردت في السؤال، ولا يمكن أن تحل محلها.

وتابع مندهشا: تتظلى معناها تشتعل فكيف يمكن أن تشتعل القلوب بسبب النعمة؟ وأقرب لفظ من الموجود في الاختيارات هي تتطلع، ولكنها ليست نفس معنى تتلظى، أما إذا ذهبنا للاختيارات الأخرى مثل تتحسر أو تتأسى، فهي ألفاظ غير مناسبة لأن النفوس تتوق لنعم الله فكيف يمكن أن تتحسر أو تتأسى؟

وختم: هذه الأسئلة من باب التلاعب بعقول الناس، دون أن يتم تقديم معلومة صحيحة أو فكرة جيدة أو قراءة صحيحة.