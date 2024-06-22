تفحم شجر نخيل.. الحماية المدنية تخمد حريقا في الوادي الجديد (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، من إخماد حريق شب في مزرعة نخيل بإحدى قرى مركز الداخلة.

وتلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من العميد مصطفى عبد الحي، مدير إدارة الحماية المدنية بالواقعة، وتبين نشوب حريق في مزرعة نخيل بقرية " الشيخ والي" التابعة لمركز الداخلة، وجرى الدفع بـ6 سيارات مياه لإخماد النيران قبل وصولها للمزارع المجاورة.

وأسفر الحريق عن تفحم عدد من النخيل المثمر والغير مثمر نخلة، وجرى حصر الخسائر بمعرفة الجهات المختصة من الزراعة والوحدة المحلية وكمية النباتات دون خسائر في الأرواح.

تحرر محضر بالحريق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وانتداب قسم الأدلة الجنائية لتحديد ملابسات وأسباب اندلاع الحريق.