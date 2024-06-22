الجاني ضربه على رأسه.. كشف غموض العثور على جثة شاب في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي :

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، غموض واقعة العثور على جثة شاب بها إصابات بالرأس فى ترعة تابعة لقرية حجازة بحري مركز قوص، محافظة قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، يفيد بالعثور على جثة "حمادة.ح، يبلغ من العمر 27 عامًا، بها إصابات في الرأس داخل ترعة قرية حجازة، وبتكثيف التحريات تبين أن مرتكب الواقعة شخص يُدعى م.م، م، يبلغ من العمر 25 عامًا، نشبت مشاجرة بينه وبين المجني عليه سقطا الاثنان معًا داخل الترعة فخرج المجني عليه أولًا ولحقه الآخر بضربه على رأسه أدت إلى سقوطه مرة أخرى داخل الترعة وفر المتهم هاربًا، وفي اليوم التالي عُثر على الجثة طافية على سطح المياه.

وجرى ضبط المتهم الذي اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.