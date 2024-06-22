التعليم تحسم الجدل حول معنى "تتلظى" في امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

صرح شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، بأن أكثر من 720 ألف طالب وطالبة قد أدوا امتحان اللغة العربية موزعين على 1936 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

خلال مداخلته الهاتفية مع قناة إكسترا نيوز، أفاد زلطة بأنه كانت هناك متابعة دقيقة ومستمرة لكل ما يتعلق بإجراءات دخول المقار والتحقق من انتظامها وتسليم أوراق الأسئلة إلى المقار الفرعية في المحافظات.

وعن سؤال "تتلظى الصدور بنعمتك"، والذي أثار الجدل خلال امتحان اللغة العربية، أوضح زلطة بأنها كلمة تعتمد على فهم النص واستنباط المعنى منه، والجملة تعني "القلوب تحسد وتحقد"، وهي متعلقة بالمعاني الاجتماعية الموجودة في المجتمع كالفقر والغني، مؤكدًا أن الإجابة الصحيحة هي "تحقد" وفقًا للمعنى المستخلص من الجملة.

كما ذكر شادي زلطة بأنه تم نشر عدة بيانات محدثة بشكل مستمر طوال فترة الامتحانات، بما في ذلك التحديثات المستمرة للإجراءات المتبعة لضبط حالات الغش النظامية والإلكترونية.

وفيما يخص المراجعة النهائية، أكد متحدث التعليم أنه يتم تقديمها بـ 3 مواقع مخصصة لكل إدارة تعليمية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة مجانا للطلاب ولا تتطلب حجز مسبق.