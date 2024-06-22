الصحة العالمية: نبحث طلب روسيا تسجيل إصابات الكوليرا في خيرسون

أعلن الناطق باسم المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية بانو باتنهار، أن هياكل المنظمة تبحث طلب روسيا تسجيل إصابات الكوليرا في مدينة خيرسون، التي لا تزال تسيطر عليها كييف.

وأوضح، في حديث لوكالة "نوفوستي"، أنّه "يتم النظر في هذه القضية من جهات مراكز التنسيق الدولية الصحية ذات الصلة. وفي وقت الاستجابة، لم يتم تسجيل أي حالات للإصابة بالكوليرا في خيرسون أو أي مكان آخر في أوكرانيا".

وكانت قد أرسلت هيئة حماية حقوق المستهلك الروسية "روسبوتريبنادزور" أمس الجمعة، طلبا رسميا إلى المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية لتأكيد المعلومات حول تفشي الكوليرا في مناطق أوكرانيا.