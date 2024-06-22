القوات المسلحة اليمنية: استهداف حاملة طائرات أميركية وسفينة في البحرَين الأحمر والعربي

أعلنت القوات المسلحة ​اليمن​ية أنّ "انتصارًا لمظلوميّة ​الشعب الفلسطيني​، وردًّا على العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا، نفّذت القوّات البحريّة في قوّاتنا المسلّحة عمليّةً عسكريّةً نوعيّةً استهدفت سفينة "Transworld navigator" في ​البحر العربي​، وذلك بعدد من الصواريخ البالستيّة، وقد أدّت العمليّة إلى إصابة السّفينة إصابة مباشرة"، موضحةً أنّ "استهداف السّفينة جاء لانتهاك الشّركة المالكة لها قرار حظر الدّخول إلى موانئ فلسطين المحتلّة".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "القوّة الصّاروخيّة في قوّاتنا المسلّحة نفّذت أيضًا عمليّة استهداف لحاملة الطّائرات الأميركيّة "آيزنهاور" شمالي ​البحر الأحمر​، وذلك بعدد من الصّواريخ الباليستيّة والمجنّحة، وقد حقّقت العمليّة أهدافها بنجاح".

وأكّدت القوّات المسلّحة اليمنيّة "أنّها ستواصل تنفيذ عمليّاتها العسكريّة إسنادًا وانتصارًا للشّعب الفلسطيني، حتّى وقف العدوان ورفع الحصار عن هذا الشّعب في ​قطاع غزة​"، مشدّدةً على "أنّها لن تتردّد في استهداف القطع الحربيّة الأجنبيّة المعادية في البحرَين الأحمر والعربي، وذلك ردًّا على العدوان على بلدنا ودفاعًا عن اليمن العزيز".