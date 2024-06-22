بوعبود عرض مع أعضاء بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان التحضيرات لندوة حول حقوق الإنسان بلبنان

عرض رئيس المعهد الفنّي الأنطوني الأب شربل بوعبود، مع وفد من لجنة الحرّيّات والأمن المجتمعي في المجلس الدولي لحقوق الإنسان، التّحضيرات الجارية لندوة بعنوان "تعريف حقوق الإنسان في لبنان- حقوق واجبات"، ستُعقد يوم الخميس 27 حزيران في حرم المعهد الفنّي في الدكوانة، وذلك بهدف تعزيز مفاهيم الوعي المجتمعي في لبنان بدءًا من الفرد وصولًا إلى كلّ المجتمع.

وتمنّى الأب بوعبود أن "تكون التّحضيرات لهذه النّدوة لقاءً يجمع المثقّفين والمهتمّين بنشر ثقافة التّسامح وبناء الإنسان واحترام حقوقه، رغم كلّ الصّعوبات"، متوجّهًا بالشّكر إلى عضو المجلس التّنفيذي في المجلس الدّولي لحقوق الإنسان أديب جورج اسعد، على "دعمه ومبادرته لإحياء هذه الندوة في رحاب الصّرح الأنطوني".