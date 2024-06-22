أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشّريفة، وردًّا على اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبيذة الصّامدة والمنازل الآمنة، وخصوصًا في بلدة الخيام أمس، استهدف مجاهدو المقاومة ‌‏الإسلاميّة اليوم السّبت 2024-6-22، مبان يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة؛ وأصابوها ‏إصابةً مباشرةً ما أدّى إلى اشتعال النّيران فيها".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا مبان يستخدمها جنود العدو بمستعمرة المطلة ما أدى لاشتعال النيران فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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