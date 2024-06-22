"حزب الله": استهدفنا موقع زبدين بمزارع شبعا وموقع الرمثا بتلال كفرشوبا بالأسلحة الصاروخية

كشف "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشّريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلاميّة عند السّاعة 05:15 من بعد ظهر اليوم السّبت، موقع زبدين في مزارع شبعا اللّبنانيّة ‏المحتلّة بالأسلحة الصّاروخيّة؛ وأصابوه إصابةً مباشرة".

وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة ‏الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 05:15 أيضًا، موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللّبنانيّة ‏المحتلّة بالأسلحة الصّاروخيّة، وأصابوه إصابةً مباشرة".