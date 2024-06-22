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إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح مختلفة اليوم ، خلال مواجهات عنيفة اندلعت بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء اقتحامها حي الجابريات جنوب جنين بالضفة الغربية معززة بالآليات العسكرية.

 

 

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أنه تعامل مع 3 إصابات بالرصاص الحي في منطقة الجابريات وتم نقلها للمستشفى.

 

 

في سياق متصل، واصل عشرات المستوطنين اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في أريحا وسلفيت بالضفة الغربية.

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