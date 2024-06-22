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ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

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سارة السيد 0 تبليغ

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ260 على التوالي، إلى 37551 شهيدًا، ونحو 85911 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.

 

 

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 101 فلسطيني وإصابة 168 بجروح، وارتكاب 3 مجازر ضد العائلات، خلال الساعات 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود العديد من الشهداء لم يتم انتشالهم، لعدم توفر الإمكانيات اللازمة لانتشالهم من تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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