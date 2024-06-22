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قتلى وجرحى بهجوم على مدينة خاركيف

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ابوظبي - سيف اليزيد - قال مسؤولون محليون إن اثنين قتلا وأصيب 18 آخرون في هجوم بقنابل موجهة على مدينة خاركيف الأوكرانية اليوم السبت.
وأوضح إيهور تيريخوف رئيس بلدية خاركيف أن دوي أربعة انفجارات على الأقل سُمع في منطقة سكنية بعد ظهر اليوم.
وتقع خاركيف على بعد نحو 30 كيلومترا من الحدود مع روسيا. وكثيرا ما استهدفت بهجمات منذ بدء الأزمة الأوكرانية الحالية.
كان أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة خاركيف أعلن، في وقت سابق اليوم السبت، أن هجوما على مدينة خاركيف أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة اثنين آخرين على الأقل.
وذكر سينيهوبوف، في منشور على تطبيق "تلغرام"، أن عمال الإنقاذ موجودون في الموقع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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