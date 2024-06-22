موريتانيا تدعو إلى إقامة تحالف ضد الإرهاب

ابوظبي - سيف اليزيد - دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، دول غرب أفريقيا إلى التعاون لمواجهة الجماعات الإرهابية، وذلك في مقابلة مع صحفية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في البلاد نهاية الشهر الجاري.

وقال الغزواني، في مقابلة مع وكالة فرانس برس أمس الجمعة، خلال الحملة الانتخابية قبل الانتخابات المقررة في 29 يونيو الحالي، "على المنطقة أن تولد إرادة سياسية مشتركة لتكون قادرة على مكافحة انعدام الأمن".

واضاف "أنا لست من أولئك الذين يعتقدون اليوم أن الدول يمكن أن تواجه تهديدا مثل الإرهاب بشكل فردي".

ويتوقع أن ينتخب الرئيس الموريتاني، البالغ من العمر 67 عاما، لفترة ولاية ثانية كرئيس للبلاد التي يبلغ عدد سكانها 4.5 مليون نسمة والتي تقع في موقع استراتيجي بين شمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى.

وقال الرئيس الموريتاني إن "الوضع الأمني ​​في المنطقة ليس جيدا على الإطلاق" بل أصبح "أسوأ".

تتمتع موريتانيا بحدود تزيد عن 2000 كيلومتر (1250 ميلاً) مع جمهورية مالي.

وبينما انتشر الإرهاب في منطقة الساحل، لم تشهد موريتانيا أي هجوم منذ عام 2011.

وقال الغزواني "نحن بحاجة إلى تشكيل ائتلاف"، داعيا دول المنطقة إلى "التوحد".

ودعا إلى بديل محتمل لتحالف دول منطقة الساحل الأفريقي الخمسة (G5)، الذي أنشئ عام 2014 من قبل موريتانيا وبوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد، لمواجهة التطرف.

وانسحبت مالي وبوركينا فاسو والنيجر من تحالف مجموعة الخمس في السنوات الأخيرة.

وقال الرئيس الموريتاني: "إذا لم تكن مجموعة الساحل الخمس هي المجموعة الصحيحة، فيجب علينا العثور على شيء آخر".