الأردن يدين استمرار قصف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين والمنشآت الإغاثية في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، اليوم السبت، بأشد العبارات استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهدافها الممنهج والمتواصل للمدنيين والمنشآت الإغاثية في قطاع غزة، وآخره القصف الإسرائيلي الذي استهدف محيط مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس الجمعة، وأسفر عن ارتقاء وإصابة العشرات وأحدث أضرارا في مقر المنظمة.



وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، إدانة الأردن ورفضه المطلق لاستمرار إسرائيل في انتهاك قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستهداف المدنيين ومقار المنظمات الإغاثية والعاملين فيها، وتعريض حياتهم للخطر، في خرق فاضح لاتفاقية جنيف لحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، وممارسة تعكس غياب المحاسبة والإفلات من العقاب، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وشدد سفيان على ضرورة تحرك المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية خاصة مجلس الأمن بشكل فوري وفاعل لضمان حماية المدنيين والمنشآت الإغاثية التي تقدم الدعم الحيوي للأشقاء الفلسطينيين، مشيرا إلى ضرورة تمكين هذه المنظمات والهيئات من أداء مهامها الإنسانية دون معوقات، وضمان سلامتها من أي استهداف.