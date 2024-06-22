قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصف قرى وبلدات بجنوب لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قصف قرى وبلدات بجنوب لبنان.



وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن القوات الإسرائيلية استهدفت بالقصف المدفعي والفوسفوري أطراف بلدة حولا ووادي السلوقي، مما تسبب في اندلاع حرائق عدة، موضحة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أيضا محيط عمل فرق الإطفاء التي تحاول إخماد الحرائق المندلعة في أطراف البلدة.

وأشارت الوكالة إلى قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية استهدف تلة العزية، كما استهدف بلدة كفركلا، حيث وقعت قذيفة قرب مركز الهيئة الصحية في البلدة، ولم يتم تسجيل إصابات.