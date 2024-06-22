شكرا لقرائتكم خبر عن دينية النواب تطالب بالتحقيق فى وفاة حجاج مصريين واتخاذ إجراءات لعدم تكرار الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

نعت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة، الحجاج الذين وافتهم المنية أثناء تأدية مناسك الحج عام 1445هـ، وتحتسبهم عند الله شهداء، كما تقدمت بخالص التعازى لأسر الحجيج، قائلة: نسأل الله تعالى لهم الصبر والسلوان.

وطالبت اللجنة في بيان لها، الجهات المعنية المختلفة المسئولة عن تنظيم رحلات الحج بالتحقيق فى وفاة هذا العدد الهائل من الحجاج المصريين وبيان أسباب ذلك وتحديد المسئولين عن هذه الفاجعة الأليمة، وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا، "فدماء هؤلاء الشهداء فى أعناقنا جميعاً".

كما طالبت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، الوزارات المعنية وسفارة جمهورية مصر العربية بالمملكة العربية السعودية بتقديم أوجه الرعاية اللازمة للمصابين بالمستشفيات، وإجراء حصر دقيق بأعداد الحجاج المتوفين والمفقودين والتنسيق مع ذويهم فى هذا الشأن.

وتابعت: إن اللجنة بصدد إعداد اجتماعات موسعة لمناقشة الجهات المعنية عن حج هذا العام لاستيضاح الأسباب الحقيقية عن وقوع تلك الوفيات.