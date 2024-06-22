سقط طائرة مسيّرة إسرائيليّة مفخّخة ما أدّى إلى انفجارها قرب جبّانة بلدة ​الطيبة​، من دون وقوع إصابات. كذلك قصف القوّات الإسرائيليّة بلدة الخيام تحت حي المسلخ.

كانت هذه تفاصيل خبر سقوط مسيّرة مفخخة إسرائيلية وانفجارها قرب جبانة بلدة الطيبة ولا إصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.