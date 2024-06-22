كشفت معلومات لقناة الـ"LBCI"، أنّ "وفدًا من جهاز المخابرات القبرصيّة زار بيروت، وأكّد بعد لقائه المدير العام للأمن العام بالإنابة اللّواء الياس البيسري، أنّ قبرص ليست ضدّ أي جهة، وهي لا تقبل أن يتمّ استخدام أراضيها من قبل أيّ جهة للإعتداء على أيّ دولة، وأنّ الأراض الّتي حصلت عليها المناورات العسكريّة ذات سيادة بريطانيّة".
وكانت قد كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانيّة أمس، أنّ "قبرص سمحت لإسرائيل باستخدام مجالها الجوّي، لإجراء تدريبات تحاكي هجومًا إيرانيًّا على إسرائيل".
كما أكّد المتحدّث باسم الحكومة القبرصية أمس، أنّ "لا أساس لأيّ ادّعاء عن تورّط قبرص عبر بنيتها التحتيّة، في حال أيّ مواجهة تتعلّق بلبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر "LBCI": وفد قبرصي التقى البيسري مؤكدًا أن قبرص لا تقبل استخدام أراضيها للاعتداء على أي دولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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