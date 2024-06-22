الدفاع المدني: إخماد 3 حرائق أعشاب وأشجار إثر قصف إسرائيلي استهدف رامية وحولا وكفركلا

ذكرت المديريّة العامّة للدّفاع المدني اللّبناني، أنّ "عناصر من الدفاع المدني أخمدوا حريقًا شبّ في أعشاب وأشجار حرجيّة في رامية- بنت جبيل، إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف البلدة".
وأشارت إلى أنّ "العناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ في أعشاب وأشجار حرجيّة في حولا- مرجعيون، إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف البلدة، وحريقًا آخر شبّ في أعشاب وأشجار مثمرة في كفركلا- مرجعيون، إثر غارة جوّيّة إسرائيليّة استهدفت البلدة".
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