"الجماعة الإسلامية" نعت عنصرًا سقط بغارة إسرائيلية في منطقة البقاع الغربي

نعت "الجماعة الإسلامية" في لبنان، في بيان، "الشّهيد المجاهد أيمن هاشم غطمة، الّذي ارتقى شهيدًا ظهر السّبت بغارة صهيونيّة غادرة في منطقة البقاع الغربي، في جريمة جديدة تُضاف إلى سلسلة جرائم العدو بحقّ الشّعبَين اللّبناني والفلسطيني".
وحمّلت "العدو الصّهيوني، المسؤوليّة عن هذه الجريمة الجديدة"، مؤكّدةً أنّها "لن تثنينا عن القيام بدورنا وواجبنا في الدّفاع عن أرضنا وأهلنا في الجنوب، ولا عن نصرة شعبنا في فلسطين".
وكان قد أفاد المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بأنّ "الجيش قضى في غارة جويّة على منطقة البقاع، على المدعو أيمن غطمة، وهو قيادي بارز ومسؤول في مجال إمداد الأسلحة لصالح حركة "حماس" و"الجماعة الإسلامية" في لبنان، وفي التّرويج لخلايا مسلّحة في المحيط".
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