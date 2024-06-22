"النشرة": المدفعية الإسرائيلية استهدفت حمى راشيا الفخار وأطراف كفرحمام

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في حاصبيا، بأنّ "المدفعيّة الإسرائيليّة استهدفت حمى راشيا الفخار وأطراف كفرحمام في منطقة العرقوب قضاء حاصبيا، ما أدّى إلى تضرّر العديد من المنازل المجاورة لمكان القصف"، مشيرًا إلى "تجدّد القصف على أطراف بلدتَي الخيام وكفركلا".

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