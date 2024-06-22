حاكم كورسك الروسية: إسقاط 8 صواريخ و36 مسيّرة أوكرانية فوق المقاطعة

أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية أليكسي سميرنوف، "إسقاط 8 صواريخ للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بيلوفسكي وسودغانسكي وبولشيسولداتسكي".
وكشف في تصريح، أنّه "تم أيضًا تدمير 36 طائرة من دون طيار أوكرانية بالأسلحة الصغيرة ومعدات الحرب الإلكترونية، في المناطق الحدودية خلال النهار".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية، اخترقت الدفاعات الأوكرانية على محاور عدة، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
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