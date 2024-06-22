الجيش الإسرائيلي: قضينا على قيادي بارز في "حماس" و"الجماعة الإسلامية" بغارة على البقاع

زعم المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ أفيخاي أدرعي، أنّ "الجيش قضى في غارة جويّة على منطقة ​البقاع​، على المدعو أيمن غطمة، وهو قيادي بارز ومسؤول في مجال إمداد الأسلحة لصالح حركة "حماس" و"الجماعة الإسلامية" في ​لبنان​، وفي التّرويج لخلايا مسلّحة في المحيط".

وأشار في تصريح، إلى أنّه "تمّ القضاء على غطمة في ضوء تورّطه بترويج لعمليّة مسلّحة على مدى الوشيك ضدّ إسرائيل، ونظرًا لتورّطه في التّرويج لأنشطة مسلّحة ضدّ الجبهة الدّاخليّة الإسرائيليّة".