زاخاروفا: روسيا ستتخذ الإجراءات اللازمة لمنع نظام كييف من استهداف منشآت الطاقة

شدّدت المتحدّثة باسم ​وزارة الخارجية الروسية​، ماريا زاخاروفا (Maria Zakharova)، تعليقًا على الهجمات الأوكرانيّة الأخيرة على مدينة إنرغودار، على أنّ "الهجمات الممنهجة الّتي شنّتها القوّات المسلّحة الأوكرانيّة على محطّة الطّاقة النّوويّة في زابوريجيه، وعلى منشآت الطّاقة الرّوسيّة الأخرى، تُظهر سعي ​كييف​ لإلحاق أضرار غير مقبولة لاقتصاد روسيا الاتحاديّة، وخلق مخاطر وقوع حوادث من صنع الإنسان يمكن أن تؤدّي إلى عواقب وخيمة؛ ما يعرّض الأمن النّووي للقارة الأوروبيّة بأكملها للخطر".

وأوضحت في تصريح، أنّ "ما توصّلنا إليه يفيد بأنّ نظام الرّئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي غير كفء البتة للتّفاوض"، مؤكّدةً أنّ "روسيا ستتّخذ جميع الإجراءات اللّازمة ضدّه، من أجل حرمان نظام كييف من فرصة تنفيذ مثل هذه الهجمات". وأشارت إلى أنّ "قصف سلطات كييف لمفاعل إنرغودار، يُظهر التّجاهل التّام لسلامة المنشآت النّوويّة السلميّة".