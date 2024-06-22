آلاف البريطانيين يتظاهرون من أجل حماية الطبيعة والمناخ

ابوظبي - سيف اليزيد - خرج آلاف المتظاهرين في العاصمة البريطانية لندن، اليوم السبت، لحث السياسيين على العمل من أجل حماية الطبيعة والمناخ.

تجري الاحتجاجات بدعم من حركة "تمرد ضد الانقراض" (Extinction Rebellion) البيئية والصندوق العالمي للطبيعة.

تأتي هذه المظاهرة قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات التشريعية المقررة في 4 يوليو المقبل في المملكة المتحدة.

يبدو أن حزب العمال هو الأوفر حظاً، بحسب استطلاعات الرأي التي تتوقع بالمقابل هزيمة حزب المحافظين الذي يتولى السلطة منذ 14 عاما.

انطلقت التظاهرة من حديقة "هايد بارك" الشهيرة لتصل إلى حي الوزارات.

ارتدى متظاهرون أزياء تمثل الحيوانات بينها زرافات ودببة. وقدموا من جميع أنحاء البلاد، حاملين لافتات كتب عليها "لا حياة بدون حيوانات برية" و"لا يوجد زر للبدء من الصفر".

وأكد كريس باكهام، عالم الطبيعة ومقدم البرامج البريطاني أنه "لم يتأثر كثيرا بمضمون برامج" مختلف الأحزاب السياسية البريطانية.

وأوضح "عندما يتعلق الأمر بمعالجة القضايا الرئيسية الحقيقية، ليس هناك مضمون أو التزام أو تصميم على معالجتها. وهذا أمر مخيب للآمال حقا".