"الأضخم منذ بدء الحرب".. إعلام عبري: مظاهرات احتجاجية حاشدة في تل أبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم السبت، إن المظاهرات الاحتجاجية في تل أبيب اليوم هي الأضخم في إسرائيل منذ السابع من أكتوبر.

وكانت القناة 13 العبرية، قالت إن عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة تدعو للمشاركة في مظاهرة الليلة بتل أبيب ومقابل منزل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بقيسارية.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية، إلى أن مئات يتجمعون وسط تل أبيب للمطالبة بإعادة الجندية الأسيرة في غزة نعمة ليفي.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في بيان، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو التقى مع عائلات القتلى بينما لم يعمل للتوصل إلى صفقة لإنقاذ الأسرى الأحياء.

وأوضحت عائلات الأسرى الإسرائيليين، أن "نتنياهو يريد دفن كل الأسرى وبعد فترة سنتحول جميعا إلى عائلات للقتلى"، مؤكدة أن التوصل إلى صفقة في غزة سيؤدي إلى تهدئة الأوضاع في الشمال.

وأشارت عائلات الأسرى في بيانها إلى أن "لن تنتهي الحرب ولن نحقق أي صفقة قبل التخلص من نتنياهو"، متسائلين "كيف يمكن الإعلان عن هزيمة حماس والجنود الأسرى بين أيديها؟"

وأضافت عائلات الأسرى، أن "نتنياهو يصعد الصراع ويهاجم جيشنا ويخرب علاقاتنا مع الولايات المتحدة"، مشددين على أن "نتنياهو يضحي بأرواح أبنائنا حتى يبقى في السلطة".

وأكدت عائلات الأسرى، أنه لن يتم التوصل إلى صفقة لإنهاء الحرب طالما يشعر نتنياهو بالاستقرار في منصبه.