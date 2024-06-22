هل هناك حصر رسمي بأعداد الوفيات للحجاج غير النظاميين؟.. متحدث الوزراء يوضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أسباب ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين غير المسجلين، موضحًا أن هذا يرجع بسبب قيام بعض شركات السياحة بتنظيم برامج حج بتأشيرة زيارة.

وأضاف متحدث الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، على قناة صدى البلد، اليوم السبت ،أن وزارة السياحة تقوم بدراسة تعديل بعض مواد قانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 77 وتعديلاته لتشديد ضوابط إجراءات الشركات السياحية.

وأشار، إلى التنسيق مع الجانب السعودي ووزارة الخارجية المصرية قبل وأثناء موسم الحج منعا لتكدس الحجاج غير الرسميين.

وتابع: "نناشد المواطنين الالتزام بأداء الشعيرة من خلال الإطار الرسمي الموجود بالدولة لأن اللجوء إلى الطرق غير الرسمية يمثل مخاطرة شديدة".

وأكد أن وزارة السياحة أصدرت بيانات وتنويهات تؤكد ضرورة الالتزام بأطر الحج الرسمي التي وفرتها الدولة.

واختتم: "ليس لدينا حصر رسمي بأعداد الوفيات للحجاج غير النظاميين"، مشيرًا لاستمرار عمليات حصر أعداد الحجاج المصريين المتوفين غير النظاميين.

