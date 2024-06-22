حملة نظافة بشاطئ اللاجونا بمدينة دهب (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

أطلقت الوحدة المحلية لمدينة دهب بجنوب سيناء، اليوم السبت، حملة نظافة لرفع المخلفات والقمامة بشاطئ اللاجونا، بمشاركة عدد من المواطنين والسائحين المقيمين بالمدينة.

وقال اللواء عبد الرحمن محمد بهاء الدين، رئيس المدينة، إنه جرى تدشين حملة نظافة موسعة بشاطئ اللاجونا تفعيلًا لمبادرة "دهب مدينة عالمية نظيفة"، شارك فيها عددًا من المهتمين بالبيئة، وعشاق مدينة دهب من المصريين والأجانب .

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن الحملة استمرت لمدة ساعتين ونصف، وجرى خلالها تمشيط ونظافة الجانب الأيسر من شاطئ اللاجونا كاملًا، ورفع المخلفات الصلبة وكافة أنواع المخلفات .

وأضاف أنه جرى خلال الحملة تقديم مجموعة من الإرشادات البيئية لمرتادي الشاطئ بشأن كيفية الحفاظ على البيئة البرية والبحرية، مشيرًا إلى أن الحملة انطلقت تحت إشراف ومشاركة مجلس المدينة والعاملين به، وعمال شركة النظافة، ومشاركة فعالة ومتميزة من النشطاء البيئيين وعددًا من أهالي المدينة .

وأكد استمرار الحملة كل يوم سبت، بهدف الحفاظ على مستوى المدينة السياحي والبيئي، كونها إحدى الوجهات السياحية الهامة بجنوب سيناء