"وقعني على الأرض".. ننشر نص أقوال ضحية إمام عاشور في محضر الشرطة -(مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

حصل "الخليج 365" على نص التحقيقات في اتهام فرد أمن بمول شهير، لـ إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بالتعدي عليه بالضرب والسب.

وجاء نص التحقيقات كالآتي: حضر لديوان القسم المواطن "عبدالله مصطفى" (مشرف أمن بمول ا.)، أبلغنا شفاهه بتضرره من إمام عاشور (لاعب كرة القدم بالنادي الأهلي) وآخرين وذلك لقيامه بالتعدي عليه بالسب والشتم وقيامه بدفعه مما سبب من سقوطه أرضا وقيام آخرين (أصدقاء المشكو في حقه) بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بالقدم اليمنى وذلك النامي قيات باستيقاف المشكو في حقه اثناء قيامه بالبحث هو وآخرين عن أحد الأشخاص قام بمعاكسه زوجه المشكو في حقه أثناء روجها من "سينما ا."، وذلك بتاريخ ١٩/٦/٢٠٢٤ حوالي الساعة ٧ ص وحضر المشكو في حقه حضر صحبة أصدقائه من خارج المول، عقب قيام زوجته بإبلاغه عن واقعة المعاكسة وطلب إثبات الحالة واتخاذ اللازم قانونا وبمناسبه تواجده أمامنا شرعنا في سؤاله، وجاء كالآتي:

س- ما تفصيلات بلاغك؟

ج: نفس ما جاء يصدر المحضر.

س - متى وأين حدث ذلك ؟

ج: تاريخ 19/6/2024 بمول اركان دائرة المسلم.

س- أمام من حدث ذلك؟

ج: عادل ناصر أحمد، وسعيد شوقى بسيوني، ومحمد عزت سيد (أفراد أمن بمول ا.)

س- ما هو نوع الضرر الواقع عليك ؟

ج: التعدي عليّ بالسب والشتم والضرب وإحداث إصابتي.

س- هل يوجد بك إصابات ومن محدثها وباي شيء أحدثها؟

ج: المدعو / إمام عاشور (لاعب كرة القدم بالنادي الأهلي ) وآخرين.

س- وبماذا تتهم المشكو في حقه؟

ج: التعدي على بالسب والشتم ودفعي مما تسبب في سقوطى أرضا وآخرين بالضرب وإحداث إصابتي.

س- هل لديك ما يثبت صحه أقوالك ؟

ج- أيوة فلاشه تحوى بداخلها على مقطع فيديو بالواقعة.

س- ما هو قصدك من أقوالك؟

ج: اتخاذ اللازم قانونا.

س- هل لديك أقوال أخرى ؟

ج: لا.

وكانت قررت النيابة استدعاء ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي؛ لسماع أقوالها حول واقعة تعرضها للمعاكسة داخل مول بالشيخ زايد، وتعدي زوجها إمام عاشور على مشرف الأمن بسبب تلك الواقعة.

وفرغت النيابة كاميرات المراقبة في محيط السينما للتأكد من تعرض زوجة إمام عاشور للمعاكسة من بعض رواد السينما كما قال اللاعب لأفراد الأمن وتبين من مراجعة الكاميرات أن زوجة إمام عاشور دخلت إلى السينما في العرض من ٣ إلى ٥ فجرا وأثناء دخولها وخروجها ظهرت تسير بشكل طبيعي ولم يتعرض لها أحد بالمعاكسة.

وحول تعرضها للمعاكسة أو التحرش داخل القاعة قال أفراد الأمن إنها لم تبلغ أي من أفراد الأمن سواء في قطاع السينما أو أمن المول بتعرضها للمعاكسة وغادرت المول عقب انتهاء الفيلم حتى عاد إمام عاشور في السابعة صباحا وتشاجر مع أفراد الأمن متهما إياهم بأنهم من ساهموا في انصراف الشباب الذين عاكسوا زوجته.

واستمعت النيابة لأقوال عبدالله مشرف الأمن المجني عليه الذي قال إنه أثناء توقفه في مكان عمله أمس الساعة السابعة صباحا فوجئ باللاعب إمام عاشور يتوقف بسيارته وبرفقته سيارتين نزل منهما من حوالي ١٠لـ١٥ شخصا واقتحموا بوابة المول فأوقفه مشرف الأمن خاصة أن المول لا يعمل في ذلك الوقت فلم يجبه واستمر في الدخول إلى الجراج ويتبعه أفراد الأمن.

وأضاف مشرف الأمن المجني عليه أمام أحمد سامي وكيل أول نيابة الشيخ زايد أنه كان يحاول فهم سبب دخول إمام عاشور بهذا الشكل قائلا: "فيه إيه بس يا كابتن مفيش محلات فاتحة دلوقتي" ليفاجئه إمام عاشور بوابل من السباب والألفاظ البذيئة قائلا:"مراتي اتعاكست وانتوا ...."

وقال مشرف الأمن المجني عليه إنه عندما دخل إلى الجراج استوقفه وحدثت بينهما مشادة كلامية فأسقطه إمام عاشور على الأرض ففقد الوعي، ولم يعلم حينها من تعدى عليه بالضرب إذا كان هو أم آخرين ممن يرافقوه.

واتهم مشرف الأمن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بالضرب والسب وقدم للنيابة تقريرا طبيا من مستشفى الشيخ زايد التخصصي بما لحق به من إصابات حيث أصيب بكدمة في الرجل.

وكانت وقعت مشادة كلامية بين إمام عاشور لاعب النادي الأهلي وأفراد أمن في مول شهير بالجيزة، وسيطر المتواجدون في المول على طرفي المشاجرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من أفراد أمن مول شهير في الشيخ زايد، أفاد بنشوب مشاجرة بين إمام عاشور لاعب النادي الأهلي وأفراد الأمن بسبب خلافات بينهم، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، نشوب مشادة كلامية بين إمام عاشور لاعب الأهلي وأفراد أمن المول، بسبب معاكسة أحدهم لزوجته أثناء تواجدهم في المول.