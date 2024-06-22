حوادث على الطريق.. إصابة 45 شخصًا في 4 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 - حسين فتحي:

أصيب 45 شخصًا بينهم 5 أطفال، فى وقت سابق اليوم السبت فى عدة حوادث متفرقة بالمحافظات، بواقع 14 مصابًا في البحيرة، و12 فى بورسعيد، و15 في قنا، و4 أشخاص فى الوادي الجديد.

البداية في محافظة البحيرة التى شهدت حادث تصادم سيارتين ميكروباص، على الطريق الصحراوي عند الكيلو 55 اتجاه الإسكندرية، ما أسفر عن إصابة 14 شخصًا هم: أمين عبد الحي عبد الحفيظ، العامرية، 17 عاما، بكسر مضاعف بالفخذ وكدمات وسحجات، وخليل علي خليل، 14 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وشهد أحمد محمد، 16 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ويوسف وائل نجاح، 16 عاما، وكريمة محمد محمود، 33 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وصباح سعد عبد الحفيظ، 43 عاما، بجرح قطعى بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، وهالة أيمن آمين حسن، 45 عاما، بكدمة بالعين اليسرى واشتباه مابعد الارتجاج.

وأصيب حسام الدين جمال علي، 43 عاما، بكسور متعددة بالجسم، أحمد ماهر كمال، 27 عاما، باشتباه كسر بالكتف الأيمن، وجليلة محمد جلال، 27 عاما، بكدمة بالكتف الأيمن، وزينب حسن رمضان، 41 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وحبيبة أحمد محمد زيتون، 40 عاما، بكدمات وسحجات بالجسم، أحمد محمد زيتون، 40 عاما، بجرح قطعي بالذراع الأيمن وسحجات وكدمات بالجسم، وياسمين طه محمد، 37 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وشهدت محافظة بورسعيد حادث انقلاب سيارة ميكروباص، تسبب في إصابة 12 شخصًا بينهم طفلين، هم: شيماء سليم محمد 25 عامًا، وشهد وليد محمد 19 عامًا، أمنيه محمد محمد 19 عامًا، السيد محمد السيد 47 عامًا، محمد حسن حسن 52 عامًا، محمد سليم محمد 18 عامًا، ليال مصطفى جمال، تبلغ من العمر عامين، وأحمد علي شعبان 8 أعوام، نصر السيد محمد 32 عامًا، محمود شحات محمود 35 عامًا، وصابره مقار موسي 36 عامًا، ورجب ناصر علي 36 عامًا، مصابين بإصابات مختلفة.

وفي قنا أصيب 15 شخصا، في انقلاب ميكروباص أمام قرية الشيخية التابعة لمركز قفط، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي الوادي الجديد، اصطدمت دراجة نارية بسيارة ملاكي في مدينة الفرافرة، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بينهم 3 أطفال، هم: أحمد محمد عبد المالك، 7 أعوام، آدم بلال عبد المالك، 12 عاما، وشقيقه أمير 4 أعوام، محمد عبد المالك عمار، 32 عاما، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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