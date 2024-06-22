شكرا لقرائتكم خبر عن خبير إعلامي: القاهرة الإخبارية تتصدر نسب المشاهدة بين القنوات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور حسام النحاس، أستاذ الإعلام بجامعة بنها والخبير الإعلامي، إن قناة القاهرة الإخبارية أصبحت تتصدر نسب المشاهدة بين القنوات العالمية خلال فترة قصيرة من إطلاقها، مضيفا أن القاهرة الإخبارية مثال قوى على الممارسة الإعلامية الراقية والمتزنة والمنحازة أيضا لقضايا أمتها.

وأضاف حسام النحاس في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن قناة القاهرة الإخبارية استحقت فوزها بجائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024 عن التقرير التليفزيوني، وذلك بفضل مجهودها وإبداعها وبرامجها المتميزة والبرامج المبدعة والتغطيات المباشرة على مدار الساعة وشبكة مراسليها المنتشرين في جميع أنحاء المنطقة.

وأشار الدكتور حسام النحاس الى أن قناة القاهرة الإخبارية تمتلك كافة الإمكانيات البشرية والمادية والتقنية والفنية والتكنولوجية، موجها الشكر والتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على توفير كافة الإمكانات لتلك القناة للوصول لهذا المستوى والترتيب المتميز ونسبة المشاهدة العالية.

