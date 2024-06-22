شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: ثورة 30 يونيو قضت على الإرهاب وأرست قواعد الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن ثورة 30 يونيو ستبقى الثورة الشعبية الأولى في تاريخ مصر والانتفاضة الحقيقية لدحر وإنهاء حكم جماعة الإخوان الإرهابية وبدء صفحة جديدة في تاريخ الوطن.

وأكد خضير، أن 30 يونيو قضت على الإرهاب ورسخت الأمن والاستقرار وتصدت للفساد وانطلقت بالبلد نحو الجمهورية الجديدة، فثورة 30 يونيو محطة فارقة في تاريخ مصر وآثارها الإيجابية تمتد لليوم ولعشرات السنين القادمة.

ولفت وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى أن وجود القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد 30 يونيو كان بداية الخير كله للوطن، مضيفا أن الرئيس السيسي حمى الوطن من الانقسام وحافظ على وحدته واسترد مكانته، وانطلق للجمهورية الجديدة بمشاريع واعدة، فثورة 30 يونيو كانت نقطة تحول فارقة، في تاريخ مصر الحديث بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

وواصل خضير، أن مصر أصبحت اليوم أكثر استقرارا وقوة، وقادرة على مواجهة التحديات وبناء مستقبل مشرق لأبنائها، كما أنه بعد 30 يونيو وضعت الدولة المصرية على رأس أولوياتها الاهتمام ببناء الإنسان المصري على جميع المستويات.

واختتم أن ثورة 30 يونيو ستظل تدرس كانطلاقة شعبية كبرى في تاريخ مصر لإنهاء حكم الإخوان والتيار الديني المتطرف والعودة بمصر للوسطية والاعتدال والبناء الحضاري والتنويري.