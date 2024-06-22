شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جهود التحالف الوطنى خلال عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

حرصت مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي على إدخال البهجة للأسر الأكثر احتياجًا بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال توزيع اللحوم والوجبات المطهية على مستوى محافظات الجمهورية طبقاً لقواعد بيانات دقيقة، إيمانًا بأهمية التكافل الاجتماعي ودور العمل الأهلي في تحقيق تنمية مستدامة.

وتمثلت تفاصيل مبادرة مؤسسة الجارحي لأهالي الفيوم والجيزة في عدد المستفيدين 50 ألف أسرة، و250 ألف مستفيد من الأهالي، علاوة على إنشاء منافذ لتجهيز وتوزيع لحوم الأضاحي، وتستهدف توزيع اللحوم على المستحقين طبقاً لقواعد بيانات دقيقة بالشراكة مع 100 جمعية شريكة وقاعدية، هذا بجانب توفير الوجبات المطهية، وتشغيل مطابخ خيرية لإنتاج 6000 وجبة مطهية يومياً، وتوزيع 54 ألف وجبة خلال العشر الأوائل من ذي الحجة.

واستكملت مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني، استعداداتها لإطلاق مبادرة "صك الأضحية" للعام الثالث على التوالي، والتي تهدف إلى توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجاً في قرى مصر، تماشياً مع أهداف التحالف في تقديم المساعدات الموسمية للمستهدفين.

وتتمثل تفاصيل مبادرة "صك الأضحية" في أن تخطط صناع الخير لمضاعفة الخير الواصل للأسر المستحقة هذا العام، من خلال توزيع كرتونة مواد غذائية بالإضافة إلى لحوم الأضاحي، لضمان تلبية احتياجاتها الغذائية طوال أيام عيد الأضحى المبارك.