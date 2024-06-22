شكرا لقرائتكم خبر لبنان: نتعرض لحرب نفسية.. وأوروبا لم تسحب سفراءها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كذبت وزارة الإعلام اللبنانية الأنباء التي ترددت عن سحب ألمانيا والنمسا وبلجيكا وهولندا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا سفراءها، تمهيدا لعملية اجتياح ستتعرض لها البلاد.

وقال بيان صادر عن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، أن تلك الأخبار الكاذبة تندرج في إطار الحرب النفسية التي غالبا ما يلجأ إليها الإسرائيلي ويغذيها بمختلف الوسائل»، ودعا كل الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي في هذه المرحلة بالغة الدقة إلى توخي الحذر.

وأتى ذلك بعدما دعت الكويت مواطنيها إلى مغادرة لبنان في أقرب وقت ممكن، كما نصحت وزارة الخارجية الكندية رعاياها بتجنب السفر إلى لبنان بسبب ما وصفته بتدهور الوضع الأمني، وحذرت في بيان نشرته على موقعها الرسمي من زيادة خطر الهجمات الإرهابية والصراع المسلح المستمر مع إسرائيل.

وأشارت إلى أنه من الممكن أن يتدهور الوضع الأمني أكثر دون سابق إنذار، مضيفة أنه في حال اشتداد النزاع المسلح قد تتأثر القنصلية بشأن إجلاء مواطنيها.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن كندا تتحضر لعملية إجلاء واسعة لرعاياها من لبنان، في حال نشوب حرب شاملة.

وعلى مدار الأيام الماضية سادت موجة شائع

ات بين اللبنانيين تتحدث عن سحب دول أوروبية عدة سفراءها من لبنان، على وقع التصعيد الحاصل في جنوب البلاد بين حزب الله والقوات الإسرائيلية، ووسط تلميحات بهجوم بري إسرائيلي.

وتناقل بعض اللبنانيين على مواقع التواصل، إضافة إلى وسائل إعلام محلية، شائعات سحب ألمانيا والنمسا وبلجيكا وهولندا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا سفراءها من البلاد.

وشهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ الأسبوع الماضي تصعيدا غير مسبوق بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، لا سيما بعد اغتيال أحد قيادييه المهمين، فيما أكد الجيش الإسرائيلي قبل أيام أنه وافق على خطة لهجوم بري في الجنوب اللبناني.