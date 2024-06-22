شكرا لقرائتكم خبر الأردن يحبط تخزين متفجرات في منطقة ماركا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد الأردن عملية استنفار أمني واسع أمس، وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، «إن الأجهزة الأمنية تتعامل مع قضية تحقيقية في منطقة ماركا الجنوبية».

وتابع السرطاوي في تصريحات صحفية صباح أمس «إن التحقيقات الأولية أشارت إلى قيام مجموعة من الأشخاص بتخزين كميات من المواد المتفجرة داخل منزل في منطقة ماركا الجنوبية».

وأوضح أن خبراء المتفجرات من سلاح الهندسة الملكي قاموا بالتعامل مع تلك المواد وتفجيرها في الموقع بعد أخذ الاحتياطات اللازمة كافة من عزل وإخلاء للمنطقة ودون أي إصابات تذكر»، وأشار إلى أن القضية قيد التحقيق.

وتحدثت وسائل إعلام أردنية عن تعزيزات أمنية حول عدد من الأبنية في منطقة ماركا، بعد يومين من انفجار في بناية مهجورة جنوبي المنطقة، تردد في البداية أنه حدث بفعل اسطوانة غاز.

وتأتي هذه التطورات بعد شهر من إعلان السلطات الأمنية في منتصف مايو 2024، إحباط محاولة كبيرة لتهريب أسلحة ومواد متفجرة لخلايا إخوانية في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن مصدر مسؤول قوله «إن الأجهزة الأردنية الأمنية أحبطت محاولة تهريب أسلحة إلى المملكة، وأوضح أن الأسلحة أرسلت من قبل ميليشيات مدعومة من إحدى الدول إلى خلية في الأردن، دون تحديد اسم الدولة أو طبيعة وهوية وانتماء الخلية».