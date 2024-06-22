الرئيس التونسي يحذر من شبكات الفساد

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وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود للحفاظ على أمن البلاد في كنف الاحترام الكامل للحقوق والحريات، وأكد ضرورة التصدي لكل أنواع الجريمة ولكل جهة تعمل من أجل تأجيج الأوضاع.
وتستعد تونس لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها بالفترة بين شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، حسب ما أعلن عنه رئيس هيئة الانتخابات التونسية فاروق بوعسكر سابقا.
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