شكرا لقرائتكم خبر الرئيس التونسي يحذر من شبكات الفساد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقائه وزير الداخلية بمقر الوزارة بالعاصمة التونسية أمس الأول أن «هناك جهات معلومة، مرتبطة باللوبيات وبشبكات الفساد التي لا غاية لها سوى التنكيل بالتونسيين في حياتهم بكل الوسائل والطرق».

وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود للحفاظ على أمن البلاد في كنف الاحترام الكامل للحقوق والحريات، وأكد ضرورة التصدي لكل أنواع الجريمة ولكل جهة تعمل من أجل تأجيج الأوضاع.

وتستعد تونس لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها بالفترة بين شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، حسب ما أعلن عنه رئيس هيئة الانتخابات التونسية فاروق بوعسكر سابقا.