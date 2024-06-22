ترحيب عربي باعتراف أرمينيا بدولة فلسطين

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وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بقرار حكومة أرمينيا بالاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدة أن هذا القرار هو خطوة مهمة تدعم مسار إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وجددت دعوة المملكة للمجتمع الدولي خاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن التي لم تعترف بدولة فلسطين، للمضي قدما نحو الاعتراف بها بما يدعم حل الدولتين ويعزز دعائم الأمن والسلم الدوليين.
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