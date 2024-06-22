شكرا لقرائتكم خبر ترحيب عربي باعتراف أرمينيا بدولة فلسطين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رحبت دول ومنظمات عربية بإعلان أرمينيا اعترافها بدولة فلسطين، لتنضم بذلك إلى دول غربية سبقتها للخطوة التي تعد تحديا لإسرائيل.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بقرار حكومة أرمينيا بالاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدة أن هذا القرار هو خطوة مهمة تدعم مسار إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجددت دعوة المملكة للمجتمع الدولي خاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن التي لم تعترف بدولة فلسطين، للمضي قدما نحو الاعتراف بها بما يدعم حل الدولتين ويعزز دعائم الأمن والسلم الدوليين.