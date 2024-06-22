شكرا لقرائتكم خبر اعتقالات حوثية واسعة في 3 محافظات يمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شنت ميليشيات الحوثي حملة اعتقالات واسعة بمحافظات (إب، حجة، ذمار)، بعد أيام قليلة من اعتقال العشرات من العاملين المحليين في المنظمات الإنسانية الأممية والدولية، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.

ودهمت الميليشيات عددا من منازل المواطنين في إطار انتهاكاتها المتواصلة بحق المدنيين، إذ طالت الحملة قرية «الحازة» التابعة لعزلة «مسروح» بقيادة القيادي الحوثي المدعو فهد الحصيبي، واختطفت 7 من الشباب جميعهم من أسرة الطيب.

وفي محافظة إب وسط اليمن، شنت الميليشيات صباح أمس حملة اعتقالات واسعة في أوساط أبناء قرية الرونة بمديرية السياني، بعد رفض الأهالي أداء شعار ما يسمى بـ»الصرخة».

ونكلت الميليشيات بسكان منطقتي بيت أبو عاطف وبني جلعة، في مديرية الحدا التابعة لمحافظة ذمار، على خلفية مقتل مشرف حوثي في ظروف غامضة.

وأعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إطلاق حملة مناصرة لموظفي منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختطفين من قبل ميليشيات الحوثي. وقالت الشبكة في بيان، إن الحملة تهدف إلى إيصال صوت المعتقلين داخل سجون جماعة الحوثي، وتسليط الضوء على الخذلان الذي تعرضوا له من منظمات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي يعملون بها.

وأوضحت أن المنظمات لم تبذل أي مجهود لإنقاذ الموظفين المختطفين وضمان سلامتهم، بل على العكس تماما، تحاول بعض الجهات التستر على قضاياهم، وهذا انتهاك مضاعف.

من جانب آخر، تزايدت حالات الكوليرا في معظم المحافظات اليمنية، واتسعت حدت الوباء في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، وسط تحذيرات من سرعة انتشار الوباء في ظل وضع صحي متدهور باليمن، وحذرت الأمم المتحدة من تفشي واسع للكوليرا والإسهال الحاد، في اليمن، متوقعة أن تصل الحالات إلى نصف مليون حالة بحلول سبتمبر القادم.

وقالت منظمة الهجرة الدولية في بيان لها، إنها «عززت جهودها لمواجهة تفشي الإسهال الحاد والكوليرا المتسارع في اليمن، إذ تم تسجيل أكثر من 30,000 حالة مشتبه بها منذ بداية العام».

وأعادت المنظمة «تفاقم التفشي الحالي للكوليرا إلى الأمطار الغزيرة والفيضانات التي تزيد من مخاطر تلوث المياه».

وأضافت: «يتوقع الخبراء أن تصل الحالات المشتبه بها إلى 255,000 بحلول سبتمبر 2024، إذا لم يتم تعزيز جهود الاستعداد والاستجابة». ونقل البيان عن القائم بأعمال رئيس بعثة المنظمة في اليمن «مات هوبر»، قوله «إنهم يعملون بجد لتقديم خدمات صحية وصرف صحي حيوية للسكان الأكثر ضعفا، بهدف التخفيف من معاناة المتأثرين بالكوليرا».

وأكد البيان، أن «خطة الاستجابة متعددة القطاعات على مستوى البلاد، تتطلب 28 مليون دولار لإدارة ومراقبة ومنع انتشار الكوليرا وأعراض الإسهال الحاد بشكل فعال». إلى ذلك، كشف تقرير أممي أن ما يقارب 53 ألف نازح في اليمن تضرروا من الأمطار الغزيرة والفيضانات الشديدة الناجمة عنها في الأشهر الـ5 الأولى من العام الحالي 2024.

مشاهدات يمنية: