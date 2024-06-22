5 قتلى جراء تفجير في باكستان

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وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أمس، أن الانفجار وقع الليلة الماضية، ونجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع زرعها مجهولون على طريق في مقاطعة «كورام» وانفجرت أثناء مرور سيارة لقوات الأمن مما أدى إلى تدمير السيارة ومقتل الجنود الخمسة الذين كانوا على متنها.
وأضاف أن قوات الأمن هرعت إلى موقع الهجوم، وشنت عملية تمشيط للبحث عن أي عناصر على صلة بالتفجير.
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