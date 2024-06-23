رئيس فرنسا يلتقي ملك الأردن الإثنين لبحث الضرورة الملحة لوقف إطلاق النار في غزة

أعلنت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه)، أنّ الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل الملك الأردني عبدالله الثاني الإثنين المقبل، و"سيتناولان الضّرورة الملحّة للغاية لإبرام اتفاق وقف إطلاق النّار في غزة، من دون تأخير، والّذي يضمن في النّهاية حماية جميع المدنيّين، ودخول المساعدات بكميّات كبيرة بشكل عاجل".
وأشارت في بيان، إلى أنّ خلال مأدبة غداء ستشارك فيها زوجة الرّئيس الفرنسي بريجيت ماكرون والملكة رانيا، سيتمّ أيضًا التطرّق إلى "إيصال المساعدات الإنسانيّة بكميّات كبيرة إلى سكان غزة، في إطار استمرار عمليّات التّعاون القائمة بالفعل"، موضحةً أنّ ماكرون وعبدالله الثّاني "سيذكّران بأنّ إطلاق سراح الرّهائن، ومن بينهم اثنان من مواطنينا، يمثّل أولويّة مطلقة".
وكان الرّئيس الفرنسي قد التقى الرّئيس الأردني في شباط الماضي، وأكّد ماكرون عقب اللّقاء أنّ "الاعتراف بالدّولة الفلسطينيّة ليس من المحرّمات بالنّسبة إلى فرنسا".
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