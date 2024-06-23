كوبا تقرر الانضمام إلى قضية «الإبادة الجماعية» ضد إسرائيل

ابوظبي - سيف اليزيد - هافانا (وكالات)

أعلنت كوبا الانضمام إلى القضية التي أقامتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل في قضية «وقف الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين».

وذكرت الخارجية الكوبية، في بيان أمس، أن «حكومة جمهورية كوبا قررت الانخراط في الإجراءات الخلافية التي بدأتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية». وأشارت الخارجية إلى أنه «استنادا لأحكام المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة الدولية، ومع التقيد الصارم بالتزاماتها كدولة طرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ستستخدم كوبا حقها باعتبارها دولة ثالثة، وتفسيرها لقواعد الاتفاقية التي انتهكتها إسرائيل بأفعالها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني في قطاع غزة».

واختتمت الخارجية الكوبية البيان بقولها: «إن الإبادة الجماعية والتشريد القسري والعقاب الجماعي ليس لهم مكان في عالم اليوم، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتسامح معهم، ويجب أن تسود العدالة واحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي».