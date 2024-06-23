‫ "خناقة حريمي على رشة مية".. "أحمد" قتلوه جيرانه قدام أمه في أوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

شهدت منطقة أوسيم بالجيزة، جريمة مؤسفة راح ضحيتها ثلاثيني غدر على يد جيرانه، حال فض مشادة كلامية بين والدته وجيرانه بسبب رش المياة في الشارع.

تلقى رئيس مباحث قسم أوسيم بالجيزة، بلاغا من الأهالي مفاده بوجود مشاجرة بين مندوب مبيعات وجيرانه، في شارع الشؤون ووقوع مصاب بعدة طعنات في مفترق الجسد.

قوة أمنية انتقلت إلى محل البلاغ ترأسها المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث القسم ومعاونيه، بالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول (أحمد) مندوب ومبيعات وطرف ثاني (عائلة البوشي).

تحريات المباحث توصلت إلى أن نشوب مشادة كلامية بين والدة "أحمد" وإحدي سيدات من عائلة "البوشي"، كون الأولي رشت مياة في الشارع مما أدي إلي تزحلق طفل، على إثر ذلك مشاجرة بين السيدات على إثرها تدخل "أحمد" لفض الشجار بينهما إلا أن جيرانه انهالوا عليه بالضرب بالشوم فيما كاله أحد الأشخاص بسكين ما أصابه بجرح قطعي في الصدر على إثر ذلك نقل إلى المستشفي لكنه فارق الحياة بعد فشلت مساعي الأطباء في إنقاذه.

تم فرض كرودن أمني بمحيط الجريمة، فيما يجري رجال المباحث تفريغ الكاميرات المراقبة بمحيط الجريمة لكشف ملابسات الواقعة، وسماع أقوال الشهود والجيران.

تم إيداع الجثة في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي انتدب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثمان وإعداد تقرير وافٍ عن الإصابات التى أدت إلى الوفاة، وكشف ملابسات القضية واستخراج تصريح الدفن عقب الأنتهاء من الصفة التشريحية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة المختصة التحقيق.