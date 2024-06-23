علوم البحار: مسح كامل بالشواطئ القريبة من الكائن البحري النافق بالساحل الشمالي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

كشف المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد عن وجود بلاغ إلى الإدارة العامة لمحميات المنطقة الشمالية بوجود حوت أو دولفين داخل مياه البحر أمام شاطئ قويه ماربيلا بالساحل الشمالي طريق الاسكندريه مطروح الساحلي الكيلو متر ٦٧ وتم إرسال مقطع فيديو مع البلاغ.

وعلى الفور تم تشكيل مجموعات عمل محميات المنطقه الشماليه والمعهد القومي لعلوم البحار ومصائد الأسماك فرع الإسكندرية بالتنسيق مع الدكتورة عبير السحرتي نائب رئيس المعهد حيث تم القيام بعمل مسح من على الشاطئ أمام منطقه البلاغ ولم تشاهد مجموعات العمل أي كائنات بحريه سواء دلافين أو حيتان بمنطقة البلاغ.

وتم تكليف فرق العمل بعمل مسح كامل بالشواطئ القريبه من البلاغ فى محيط ٥ كم شرقا و ١٠ كم غربا ولم تسفر أعمال المسح عن أي مشاهدات.

كما تم التنسيق على استمرار مجموعات العمل فى أعمال الرصد غدًا فى منطقه البلاغ ومحيطه مع التنبيه على إدارات القري السياحيه التي تم بها أعمال المسح بتخصيص مراقبين على الشواطئ طوال اليوم لإبلاغنا بأي مشاهدات مدعمة بالصور.

ونظرًا لأن الفيديو المتداول لا يظهر به سوي الزعنفه الظهريه وجزء من الجسم وعدم ظهور منطقه الرأس أو زعنفه الذيل فيصعب تحديد النوع بدقة.

ورجح خبراء المعهد القومي لعلوم البحار مبدئيا طبقا لما هو متاح من الفيديو أنه لحوت زعنفي صغير ولكن هذا التصنيف بصوره مبدئيه لحين مشاهدة أي من فرق العمل للنوع.