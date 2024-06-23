"كان بيشتري سكوتر".. مصرع شاب صدمته سيارة في المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

لقي شاب مصرعه، قبل قليل، إثر تعرضه لصدمة من سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق العام المحلة - سمنود بمحافظة الغربية.

البداية، كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث بطريق المحلة سمنود، أدى إلى وفاة شاب بعد أن صدمته سيارة مسرعة.

على الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية لمكان الحادث، إذ تبين مصرع شاب يدعى "علي أبو علم"، في العقد الثاني من العمر، مقيم بمدينة المحلة، أثناء قيامه بشراء سكوتر من أحد المحلات بالطريق.

وتم ضبط السائق والتحفظ على السيارة، المتسببة في الحادث، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام العام، وإخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.