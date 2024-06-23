بلدية صيدا واصلت حملة تزفيت الحفر الكبيرة في المدينة والجوار

أعلنت ​بلدية صيدا​، أنّ "بتمويل من البنك الدولي وبإشراف البلديّة، سيتمّ تزفيت الحفر الكبيرة في بوليفار الدكتور نزيه البزري ابتداءً من محلّة الأوّلي، وصولًا إلى تقاطع "سبينيس" في بوليفار عادل عسيران. كما ستشمل هذه الأعمال مواصلة تنظيف الوسطيّات وصيانة الأرصفة".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "أعمال تزفيت الحفر الكبيرة بوشرت، وفقًا للجدول الإحصائي الّذي أعدّته البلديّة، في عدد من الشّوارع في مناطق شرق صيدا، ومنها منطقة مجدليون وعبرا ومتفرّعات الطّرق من زيدانية مجدليون وصولًا إلى بداية بقسطا".