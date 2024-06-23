أعلنت بلدية صيدا، أنّ "بتمويل من البنك الدولي وبإشراف البلديّة، سيتمّ تزفيت الحفر الكبيرة في بوليفار الدكتور نزيه البزري ابتداءً من محلّة الأوّلي، وصولًا إلى تقاطع "سبينيس" في بوليفار عادل عسيران. كما ستشمل هذه الأعمال مواصلة تنظيف الوسطيّات وصيانة الأرصفة".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "أعمال تزفيت الحفر الكبيرة بوشرت، وفقًا للجدول الإحصائي الّذي أعدّته البلديّة، في عدد من الشّوارع في مناطق شرق صيدا، ومنها منطقة مجدليون وعبرا ومتفرّعات الطّرق من زيدانية مجدليون وصولًا إلى بداية بقسطا".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية صيدا واصلت حملة تزفيت الحفر الكبيرة في المدينة والجوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.