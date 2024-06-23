عشرات الآلاف تظاهروا في تل أبيب ضد الحكومة الإسرائيلية وللمطالبة بإجراء انتخابات

تجمّع عشرات آلاف المتظاهرين في ​تل أبيب​، ملوّحين بالأعلام الإسرائيليّة ومردّدين شعارات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء ​بنيامين نتانياهو​، ومطالبين بإجراء انتخابات مبكرة وعودة الأسرى المحتجزين في ​قطاع غزة​.

ورفع محتجّون لافتات كُتب عليها "وزير الجريمة" (Crime Minister) و"أوقفوا الحرب". كما استلقى عدد من المتظاهرين أرضًا ملطّخين بالطّلاء الأحمر في ساحة الدّيمقراطيّة بالمدينة، احتجاجًا على ما يقولون إنّه موت الدّيمقراطيّة في البلاد في عهد نتانياهو.

ووفق تقديرات منظّمة "هوفشي إسرائيل" المناهضة للحكومة، فقد شارك أكثر من 150 ألف شخص في التّظاهرة، الّتي وصفتها بأنّها الأكبر منذ اندلاع الحرب في غزة في 7 تشرين ألأوّل الماضي.

يُذكر أنّ إسرائيل تشهد أسبوعيًّا تحرّكات حاشدة، احتجاجًا على طريقة إدارة نتانياهو للحرب الدّائرة منذ نحو تسعة أشهر في غزة.