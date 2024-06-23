شكرا لقرائتكم خبر عن بإجراءات استباقية.. كيف تتفادى سنغافورة حوادث سقوط الأشجار؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تُكثف عمليات فحص الأشجار بجزيرة سنتوسا في سنغافورة وسط أنماط مناخية متغيرة.

ويأتي هذا بما في ذلك موسم الرياح الموسمية المطول، وزيادة هطول الأمطار وغيرها من الظواهر الجوية المتقلبة في الأشهر الأخيرة. فحص الأشجار في سنغافورة وتشمل التدابير المشددة، التي أدخلت في نوفمبر 2023، فحص الأشجار وتقليمها في كثير من الأحيان، خاصة تلك الموجودة في المناطق ذات حركة المرور البشرية العالية، وحيث تتعرض الأشجار لرياح قوية.

وذكر متحدث باسم شركة سنتوسا للتنمية، أنه حتى الآن في عام 2024، أبلغ عن أربع حالات من الأشجار المتساقطة و11 حادثة سقوط أغصان على سنتوسا ناجمة عن سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيرة.

وفي إحدى الحوادث الأخيرة، سقط غصن شجرة ضخم على طريق، لكن لقطات فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت أن الفرع أغلق مخرجًا بجوار مطعم. حوادث سقوط الأشجار ويحذر الخبراء من أن تغير أنماط الطقس الناجم عن تغير المناخ يمكن أن يؤدي إلى المزيد من حوادث سقوط الأشجار أو قطع الأغصان.

ويمكن أن تؤدي الرياح القوية وموجات الأمطار، الأكثر غزارة إلى سقوط المزيد من الأشجار.

وأوضح المتحدث أنه يستخدم أدوات تكنولوجية، مثل أجهزة استشعار إمالة الأشجار، لمراقبة حركة الأشجار واستقرارها.

