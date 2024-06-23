اشتباكات عنيفة بين المقاومة والاحتلال في رفح

ياسر رشاد - القاهرة - قالت مصادر فلسطينية إن اشتباكات عنيفة الآن، بين المقاومة وقوات الاحتلال في محاور التوغل برفح، تزامنا مع قصف مدفعي، وغارة لطيران الاحتلال شمال مدينة رفح.

التنكيل بشاب فلسطيني جريح هو استمرارٌ لإجرام الجيش النازي

قال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن قيام قوات الاحتلال المجرم بالتنكيل بشاب فلسطيني جريح، ووضعه على مقدمة سيارة عسكرية، واستخدامه كدرع بشري أثناء اقتحامها لحي الجابريات في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة؛ هو استمرارٌ لإجرام هذا الجيش النازي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

وأضاف الرشق، أن الاحتلال وقطعان المستوطنين يواصلون تصعيد عدوانهم على الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية المحتلة، بالتوازي مع حرب الإبادة الممنهجة على قطاع غزة.

وأكد الرشق، أن صمت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية وعدم وجود تحرك حقيقي للجم إرهاب هذا الاحتلال المجرم، يعطيه ضوءً أخضرًا لمزيد من الإجرام.



