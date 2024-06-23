اخبار العالم

ليبيا.. مقتل شخصين وإصابة آخرين في اشتباكات مسلحة بمدينة غريان جنوب طرابلس

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - اندلعت اشتباكات مسلحة في قازان بمنطقة القواسم بمدينة غريان جنوب العاصمة الليبية طرابلس غربي ليبيا، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك" مساء اليوم السبت.

وبحسب مصدر خاص لـ "سبوتنيك"، أسفرت الاشتباكات عن مقتل شخصين اثنين وإصابة آخرين حالة أحدهم خطيرة.

وكشف المصدر لمراسل "سبوتنيك"، أن الاشتباكات اندلعت نتيجة صراعات مسلحة بالمدينة.

ولا تزال ليبيا تعاني من انتشار السلاح والاشتباكات المسلحة في بعض مدن ومناطق الغرب الليبي، ويعود ذلك لانتشار التشكيلات والفصائل المسلحة المسيطرة على أغلب مدن ومناطق غرب ليبيا.

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا